"قبس من نور" تطلق قافلة تنمية إلى قرى أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 01:39 م

تواصل جمعية قبس من نور المركزية إطلاق قوافل التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات في جمهورية مصر العربية.

وأطلقت الجمعية قافلة كبرى إلى قرى محافظة أسوان الأكثر احتياجا لامدادها بالخدمات والاحتياجات الأساسية.

وقالت منار الخضرجي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية قبس من نور، إن القافلة تستهدف قرى مراكز أدفو وكوم امبو، مثل بنبان والشيخ هارون ووادي العلاقي والتي تعتبر في أمس الحاجة إلى المقومات الأساسية للتنمية، وهو ما ستقوم الجمعية بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في توفيره من خلال ترميم وإعادة تأهيل المنازل وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى المنازل، علاوة على تقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة للأهالي مثل الأغذية والملابس والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير قوافل طبية وبيطرية لخدمة الأهالي.

وأضافت، أن الجمعية ساهمت في إعادة بناء 51 منزلا بمنطقة وادي العلاقي إلى جانب عملها على بناء 19 آخرين، لاستيعاب كافة الأسر التى تعيش في خيام بدائية، وتأهيل القرى لتناسب الرؤية التي وضعتها مبادرة حياة كريمة.

وأشارت إلى أن الجمعية وزعت أكثر من 2000 شنطة مواد غذائية على الأهالي في قرى أسوان خلال شهر رمضان، واجرت من خلال التبرعات عمليات عيون للأهالي إلى جانب توزيع أدوية ضرورية على 700 من مرضى الكلى بالمحافظة.

كما تم حصر 700 منزل بقرية هارون تمهيدا لبدء عملية إعادة تأهيلها، علما أن الجمعية انتهت بالفعل من بناء 14 منزلا بشكل كلي إلى جانب إعادة تأهيل 14 آخرينن وتوزيع المعونات الغذائية والاجتماعية على 300 أسرة بالقرية.

وأكدت الخضرجي، أن الجمعية تواصل تجهيز قوافل تنمية بشكل دوري إلى كافة المحافظات المصرية ووضع القرى الأكثر احتياجا كأولوية.