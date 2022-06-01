كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 06:46 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55893 شفي منها 52688 حالة وتوفي 3150 حالة.