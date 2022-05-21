مدير أمن قنا يشدد الحراسة على «مستريح أسوان» خلال محاكمته

السبت 21/مايو/2022 - 05:02 م

شدد مدير أمن قنا اللواء مسعد ابو سكين اليوم السبت، على قوات أمن قنا ضرورة تأمين محاكمة مستريح أسوان داخل قاعة المحكمة وأثناء نقل المتهم إلى محبسه، حيث تم وضع حراسة مشددة علي المتهم في قاعة المحكمة وخارجها؛ وذلك لمنع حدوث أي أعمال شغب.

هذا وشهدت اليوم محكمة قنا الاقتصادية محاكمة مستريح أسوان مصطفي البنك و ٥ آخرون بتهمة النصب علي أهالي محافظة أسوان والاستيلاء على ربع مليار جنيه منهم بحجة الاستثمار في الأموال و حصد أرباح ٣٠٪ كل شهر للمستثمرين.

هذا وقد تم تأجيل القضية لصباح غد للنطق بالحكم في التحفظ على أموال المستريح وشركائه.