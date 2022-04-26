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الثلاثاء 26 أبريل 2022
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البوابة سبورت

بالصور.. تاكيس جونياس يقود تدريبات بيراميدز

تدريبات بيراميدز
تدريبات بيراميدز
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قاد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، أول تدريباته اليوم، على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، بعدما أتمت الإدارة اتفاقها مع المدير الفني، لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق بدون راحة وبعد عودته من الكونغو، تدريباته بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

وقسم المدير الفني وجهازه المعاون، اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات متنوعة في ظل حالة الإرهاق التي يمر بها الفريق بسبب السفر والعودة والإجهاد، وعقد الجهاز جلسة مع اللاعبين مبديا خلالها سعادته بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق وثقته الكبيرة في المجموعة الحالية التي يرى قدرتها على مواصلة المنافسة على لقبي الدوري والكأس خلال الفترة المقبلة.

وطالب المدير، اللاعبين بضرورة نسيان الفترة الأخيرة والتركيز فيما هو قادم لأهمية تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة مشددا على أن الانتصارات تعطي اللاعبين الثقة في أنفسهم.

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تاكيس جونياس تدريبات بيراميدز رمضان صبحي