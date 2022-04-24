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الأحد 24 أبريل 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول وايفرتون
ليفربول وايفرتون
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يقدم موقع البوابة نيوز خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ايفرتون والتي يطلق عليها ديربي الميرسيسايد في الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ضمن منافسات الجولة ٣٤ ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ٧٦ نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد ٨٠ نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ايفرتون 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى ليفربول للفوز على ايفرتون اليوم في ديربي المرسيسايد وتحقيق النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على فارق النقطة الواحدة بين الريدز ومانشستر سيتي قبل ٤ جولات من نهاية الدوري الإنجليزي من أجل الحفاظ على حظوظ ليفربول في الفوز بدرع الدوري الإنجليزي. 

ويعتمد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول في مباراة اليوم ضد ايفرتون على خط هجومه الأقوى في الدوري الإنجليزى بقيادة نجم الفراعنة محمد صلاح هداف البطولة برصيد ٢٢ هدف بعد عودته للتسجيل أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي وبجواره دييجو جوتا ولويس دياز وخلفهم الكانترا من أجل الخروج بالنقاط الثلاث من ديربي المرسيسايد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي 

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