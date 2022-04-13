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الخميس 14 أبريل 2022
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الأخبار

تفاصيل ضبط متهم بالتعدي على أحد المصلين بمسجد في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص "متسول" حال تعديه على أحد المواطنين في أثناء قيامه بالصلاة أمام أحد المساجد بالإسكندرية .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص "متسول" حال تعديه على أحد المواطنين أثناء قيامه بالصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية ، ومدون أعلى مقطع الفيديو تحذير من تواجد الشخص المشار إليه بمنطقة سموحة وقيامه بالتعدى على المواطنين بالضرب والسب. 
 بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مشهور عنه ممارسة أعمال التسول والنوم بالطريق العام - وسبق إتهامه فى قضية "تسول" ) .. وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيًا. 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ إيداعه إحدى المصحات النفسية.

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بالصلاة الإسكندرية المساجد متسول