مصر تستضيف النسخة العاشرة من معرض "إفريقيا للتصنيع الغذائي" مايو المقبل

الإثنين 28/مارس/2022 - 12:52 م

تستضيف مصر إطلاق النسخة العاشرة من معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي "Africa Food Manufacturing" في مايو 2022، إذ يعقد المعرض للعام الثاني على التوالي بالاشتراك مع اثنين من أكبر المعارض في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، وهما معرضي "ProPakMENA"، و"FiAfrica"، وذلك لتقديم حلول مبتكرة والوصول إلى السوق الإقليمية عقب النجاح الكبير الذي حققته نسخة 2021.

وتقام نسخة هذا العام خلال الفترة 29-31 مايو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، واستمرارًا لنجاح نسخة 2021، وتماشيًا مع أهداف المعرض، سيتم عقد المعرض هذا العام بالاشتراك مع علامتين تجاريتين عالميتين تحت سقف واحد، وهما معرض تصنيع المكونات الغذائية "Fi Global" الذي تم تأسيسه حالياً في 11 دولة مختلفة حول العالم، يأتي بنسخته الإقليمية "FiAfrica"، ومعرض تغليف المواد الغذائية "ProPak Global" والمتواجد بقوة في 6 دول مختلفة، سيشارك بنسخته الإقليمية "ProPak MENA".

وفي هذاالسياق، قال مصطفى خليل، مدير عام المعرض: لدينا التزام استراتيجي لتأكيد دورنا الرائد في دعم توجهات الدولة المصرية على محورين رئيسين: الأول توطين وتطوير الصناعات الوطنية، والثاني التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وهو ما نحرص عليه في التخطيط للمنصات التي نطلقها.

وأضاف خليل: هذا العام، نخطط لتطوير صناعة الأغذية في إفريقيا جنبًا إلى جنب مع المبادرات الجارية للإصدار، للمساهمة بشكل كبير في دعم المواهب الناشئة الجديدة والأفكار المبتكرة من خلال مسابقة للشركات الناشئة والتي ستقام لأول مرة خلال 2022، حيث يمكن أن تصل الجوائز المالية إلى 500 ألف دولار.

ويشتهر معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي "Africa Food Manufacturing" بمبادراته ومساهمته الكبيرة في الصناعة التي تقدر بملايين الدولارات، بهدف الجمع بين المهنيين والخبراء الإقليميين والعالميين في صناعة الأغذية والمشروبات في مكان واحد، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية للمكونات الغذائية، والتصنيع، والتعبئة، والخدمات اللوجستية والهدف الرئيسي من المعرض الإفريقي للتصنيع الغذائي هو تزويد السوق بالمعلومات المطلوبة طوال العام وخلق فرص تواصل لاحصر لها، وكل هذا يتم من خلال باقة من الندوات الإلكترونية، وتقارير السوق، والأخبار، إلى جانب استضافة المعرض على أساس سنوي للسماح بالاتصال بين جميع الأطراف المعنية وتسهيله أيضًا، واستجابة لطلب السوق المتزايد، وتعد المخبوزات والحلويات إضافات جديدة للقطاعات المدرجة في المعرض هذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو سوق منتجات المخابز والحلويات في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2% بحلول عام 2025، في حين أن سوق الشكولاتة وحده من المتوقعأن يصل إلى 6.5 مليار دولار، إذ تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 6.72% خلال نفس الفترة.

وسيسمح الحدث للشركات ذات الصلة بالحصول على مزيد من الرؤية وإقامة المزيد من الاتصالات عبر سلسلة القيمة بأكملها، مما يجعل الحدث بمثابة محطة واحدة في نهاية المطاف للصناعة ككل.

وتماشيًا مع هدف المعرض المتمثل في ربط خبراء الصناعة وإنشاء شبكة ضخمة من المهنيين، يقدم المعرض برنامجًا للمطابقة، حيث يقوم ممثلو المعرض بتنسيق الاجتماعات المجدولة مسبقًا للعارضين والزائرين ذوي الصلة عبر جميع الأنشطة التجارية المغطاة بناءً على الاهتمامات المشتركة لضمان أقصى نتيجة لكلا الطرفين.