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السبت 12 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 12 مارس 2022

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 12 مارس  2022، داخل البنك المركزي المصري.

وتعتبر أسعار العملات العربية والأجنبية ذات أولوية لدى المستثمرين، وهو ما يجعلهم على رغبة مستمرة لمعرفة كل جديد ولحظي داخل الأسواق.

وترتبط أسعار العملات العربية والأجنبية بعدة عوامل، والتي من بينها حالة الأسواق العالمية، وحركة البيع والشراء وغيرها.

الدولار شراء 15.66 جنيه بيع جنيه 15.75.

اليورو شراء 17.34 بيع 17.45 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 20.62 جنيه بيع 20.75 جنيه.

الفرنك السويسري شراء 16.90 بيع 17.01 جنيه.

ريال سعودي شراء 4.17 جنيه بيع 4.20 جنيه.

دينار كويتي شراء 51.53 جنيه بيع 51.99 جنيه

درهم إماراتي شراء 4.26 جنيه بيع 4.29 جنيه.

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دولار اسعار العملات اليوم السبت العملات العربية والاجنبية الجنيه الإسترليني