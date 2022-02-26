نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

تقد “البوابة نيوز” أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت؛ وإلى نص النشرة:
وزير الاتصالات: مصر الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت
https://www.albawabhnews.com/4532670
الضرائب: التواصل مع كل المؤسسات لحل مشكلاتهم ونشر الوعي الضريبي
https://www.albawabhnews.com/4532677
"التصديري للصناعات الكيمائية" يجري حصرا للشركات المستوردة للبلاستيك بأمريكا
https://www.albawabhnews.com/4532700
التموين: طرح مناقصة عالمية لاستيراد القمح
https://www.albawabhnews.com/4532720
"الصناعات الغذائية": تقدم تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بالقطاع وتطويره
https://www.albawabhnews.com/4532733
وزير الاتصالات يرأس وفد مصر المشارك فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة
https://www.albawabhnews.com/4532751