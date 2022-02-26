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السبت 26 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

نشرة
نشرة
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تقد “البوابة نيوز” أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت؛ وإلى نص النشرة:

 

وزير الاتصالات: مصر الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت

https://www.albawabhnews.com/4532670

الضرائب: التواصل مع كل المؤسسات لحل مشكلاتهم ونشر الوعي الضريبي

https://www.albawabhnews.com/4532677

"التصديري للصناعات الكيمائية" يجري حصرا للشركات المستوردة للبلاستيك بأمريكا

https://www.albawabhnews.com/4532700

التموين: طرح مناقصة عالمية لاستيراد القمح

https://www.albawabhnews.com/4532720

"الصناعات الغذائية": تقدم تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بالقطاع وتطويره

https://www.albawabhnews.com/4532733

وزير الاتصالات يرأس وفد مصر المشارك فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة

https://www.albawabhnews.com/4532751

 

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