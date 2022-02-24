كورونا في المغرب.. تسجيل 357 إصابة جديدة

الخميس 24/فبراير/2022 - 03:05 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.159.941.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت اليوم 16 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 15938، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1.137.920.