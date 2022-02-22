ميزة جديدة لـ "واتساب" تخص المكالمات الصوتية

الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 02:25 م

أعلن تطبيق الدردشة "واتسآب" عن اختباره لميزة جديدة يسعى لإضافتها بشأن المكالمات الصوتية، حيث يختبر "واتسآب" واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالا موجية صوتية في الوقت الفعلي أثناء إجراء مكالمة جماعية، والغرض منها هو إعلام المستخدم بالذين يتحدثون جميعا، وفقا لوكالة سبوتنيك.

New WhatsApp update gives voice calls the refresh you've been waiting for https://t.co/M7AvV5xIo6 — iTech News (@iTechNewzz) February 22, 2022



يأتي هذا بعدما أعلن "واتسآب" مؤخرا عن طرحه تحديثا آخر لمستخدمي "آيفون" و"آيباد"، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية، أي أنهم سيتمكنون من تشغيل الملفات الصوتية خارج نافذة الدردشة.

ومن المحتمل أن يوفر هذا التحديث راحة كبيرة للمستخدمين، حيث توجد أوقات يحتاجون فيها إلى التحقق من الدردشات الأخرى، وحتى الرغبة في الاستماع إلى الرسالة الصوتية في نفس الوقت.

أيضا من التحديثات الجديدة التي طرحها "واتسآب" خلال الفترة الأخيرة، القدرة على إيقاف الرسائل الصوتية واستئنافها أثناء التسجيل.