في معرض الكتاب.. "ناي الرضا" رواية جديدة لعصام جاد

الجمعة 14/يناير/2022 - 01:16 ص

صدر حديثا للكاتب عصام الدين جاد، رواية جديدة بعنوان "ناي الرضا"، عن العالمية للنشر والتوزيع، ومن المقرر مشاركتها ضمن إصدارات جناح دار ببلومانيا، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الـ ٥٣، التي تقام خلال الفترة من ٢٦ يناير الجاري حتى ٧ فبراير ٢٠٢٢، صالة ٢، b11، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تقع الرواية في ١٣٤ صفحة من القطع المتوسط، يناقش المؤلف العديد من القضايا الاجتماعية والفكرية من منظور وجداني نفسي يعبر عما يدور داخل النفس البشرية تجاه قضايا بعينها، حيث يرصد الكاتب بين سطور روايته انعكاس تلك القضايا المجتمعية المهمة وتأثيرها على نفوس أبطال رواياته، وكذلك تأثيرهم على المجتمع في متوالية متفردة يجيدها المؤلف ويستطيع من خلالها جذب قارئه نحو الغوص في تساؤلات ملهمة تفضي في الكثير من الأحيان إلى الخيوط الأولى للتعامل مع مؤرقات شخوصه.

وقد صدر للكاتب عصام الدين جاد عدة مؤلفات منها روايات: "مذكرات مراهق"، و"وساوس هابيل"، و"طيف النسيان"، ومجموعة مقالات تحت عنوان "ثرثرة - همسات في حب مصر"، وقصة قصيرة لمحاربة الفكر المتطرف بعنوان "باب الصمت".