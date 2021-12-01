أسرة بالوادي الجديد تستغيث بوزير الصحة: انقذوا ابننا من بتر ساقه

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 01:36 م

تستغيث أسرة الطفل أحمد محمود، المقيم بالوادي الجديد، بوزارة الصحة والسكان، لإنقاذ ابنها من بتر ساقه، إثر حادث مؤسف تعرض له.

وقالت الأسرة في استغاثتها: "تعرض ابني لحادث وعلى إثره تم تركيب مسمار في ساق، وحدث التواء للمسمار تسبب في مشاكل في الساق، وعدم قدرته على السير".

وواصلت الأسرة استغاثتها قائلة: "حاولنا أن نقوم بإجراء عملية عاجلة بلغت تكلفتها ٥٥ ألف جنيه، ونحن لا نمتلك، المبلغ، وجميع الأطباء اوصوا باجراء تدخل جراحي عاجل، قبل حدوث مشكلة.

واختتمت الأسرة بندائها لوزارة الصحة بعلاج ابنهم أثناء تواجدهم في القاهرة بعد فشلوا في ايجاد ثمن العملية الجراحية.