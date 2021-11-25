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الخميس 25 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يحصل على موافقة الحكومة بإنشاء كوبري مزلقان فرشوط بقنا

البرلمان
البرلمان
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حصل النائب خالد أبونحول  عضو مجلس النواب،  بمحافظة قنا على موافقة وزير النقل  الفريق كامل الوزيرى على تفعيل تنفيذ إنشاء كوبري مزلقان فرشوط والمحدد في إنشائه حيث تم توفير اعتماد مالي تخطى الستين مليون جنيه بعد محاصرة النائب بالعديد من طلبات الإحاطة لوزير النقل وتوجية اللوم والعتاب للحكومة بسبب أن إنشاء هذا الكوبرى يسعد الكثير من أبناء محافظة قنا .

وأضاف  "أبونحول "  أن الوزير وعد بإنشاء الكوبرى وتم إسناد أعمال التنفيذ الى احد الشركات وحل كافة مشاكل قطاع النقل والطرق بالصعيد، وذلك تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإكمال شبكة الطرق وحل مشاكل السكة الحديد لصعيد مصر لأن ذلك يعد خطوة من أهم خطوات تشجيع الاستثمار في صعيد مصر الذي حرم على مدى عقود.

وأشار إلى أن إنشاء كوبرى مزلقان  فرشوط سوف يحقق سيولة مرورية خاصة أن الأهالى كانت تعانى من عدم إنشاء كوبرى مضيفا أن إنشاء كوبرى مزلقان فرشوط سوف يكون له تأثير إيجابي  على الخدمات الموجودة بالمنطقة من المدارس والمستشفيات .

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