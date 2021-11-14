سجلت موريتانيا 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3812 ، فيما بلغت حصلية الوفيات 807.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 68 إصابة جديدة
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سجلت موريتانيا 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
سجلت موريتانيا 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.