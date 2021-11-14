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الأحد 14 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 68 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3812 ، فيما بلغت حصلية الوفيات 807.

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