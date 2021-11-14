كورونا في موريتانيا.. تسجيل 68 إصابة جديدة

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 02:07 ص

سجلت موريتانيا 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3812 ، فيما بلغت حصلية الوفيات 807.