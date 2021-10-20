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الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 1597 إصابة جديدة و8 حالات وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 844801 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 817677 حالة شفاء بعد تسجيل 1316 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10895 حالة.

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