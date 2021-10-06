احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. فتح جميع حدائق القاهرة الخميس والجمعة مجانا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:06 م

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يومي الخميس والجمعة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وفى سياق أخر وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأكد محافظ القاهرة على دور شهداء القوات المسلحة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته مشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.