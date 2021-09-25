بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في دور ١٦ لكأس مصر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 06:05 م

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وأنبي بث مباشر فى كأس مصر. ويدخل الأهلي اللقاء بنية الفوز لمصالحة جماهيره عقب خسارة لقب السوبر المحلي الثلاثاء الماضي أمام طلائع الجيش.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى تمام السابعة مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويدير المباراة الحكم الدولي محمود البنا، ويُساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، فيما سيكون مجدي خاطر حكمًا رابعًا.

ومن المقرر أن يتلقى الفائز في مباراة اليوم بفريق بيراميدز الذي هزم سموحة أمس بثلاثية مقابل هدف في كأس مصر. ويسعى الأهلي في مباراة اليوم لمصالحة جماهيره والحفاظ على لقب بطولة كأس مصر بعد أن خسر لقب الدوري العام الممتاز هذا الموسم 2021.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد إنبي في بطولة كأس مصر