تعرف على أسعار الحديد اليوم الجمعة 24 سبتمبر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:48 ص

استقرت أسعار الحديد فى مصر اليوم الجمعة، وتراوح متوسط أسعار الحديد لطن حديد التسليح في مصر ما بين 13700 و14100 جنيه، ويباع للمستهلك بين 14100 و14800 جنيه، تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.



وبلغ سعر حديد عز ، نحو 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

واستقر سعر مصنع حديد المصريين، ولم يسجل أي تغير بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد الجارحي في مصر نحو 14450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة، فيما سجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيه للطن أرض مصنع، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.



كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيه، ولم يتغير سعر حديد المراكبي أي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.