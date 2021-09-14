ميسي يزين قائمة باريس سان جيرمان في أول مباراة بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:34 م

كشف الإرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن القائمة التي يخوض بها أول مباراة فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

ويلتقى فريق باريس سان جيرمان مع نظيره كلوب بروج في التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب "جان بريدل" في بلجيكا بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وشهدت قائمة الفريق الفرنسي تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول ظهور له مع الفريق بدوري الأبطال، بينما يغيب عن القائمة النجم الأرجنتيني آنخيل دى ماريا بسبب الإيقاف 3 مباريات بعد طرده في مباراة ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: كليور نافاس، دوناروما، لوتيليه.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، ديالو، كيهرير، مينديز، بيتشيابو، ألوه.

خط الوسط: باريديس، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، إمبيبي، بيتومازالا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار، كيليان مبابي، ماوري إيكاردي، دراكسلر.