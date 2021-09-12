اقرأ غدًا في "البوابة".. الرئيس يوجه بمراعاة خروج تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:17 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 13 سبتمبر 2021، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يوجه بمراعاة خروج تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه

صياغة مخطط متكامل لمنظومة الإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة الإدارية

إسرائيل.. بطل من ورق

بالطائرات وآلاف الجنود.. تل أبيب تعلن التعبئة العامة للبحث عن الأسرى الفارين

نفتالي بينيت يشكل لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية

مصر تنظم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس" 2021

الأمم المتحدة: "تنمية الصعيد" ضمن أفضل المبادرات الإنمائية 2030

"الري": فيضان العام الجاري أعلى من المتوسط

بحضور مفكرين عرب وأجانب

غدا.. عبد الرحيم علي يشارك في ندوة "سياسة فرنسا الديجولية والعالم العربي"

"الكاظمي" يزور إيران قبل الانتخابات العراقية

التاريخ ينحني أمام "الملك المصري"

ميار شريف تقفز للمركز الـ 75 عالميا بين محترفات التنس

وثيقة أمريكية السعودية بريئة من أحداث 11 سبتمبر

عمدة باريس تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية

عودة "وحش الكون".. ياسمين عبد العزيز.. حكاية رحلة شاقة في عالم البطولة المطلقة وأزمة المرض