رئيس دينية الشيوخ يطالب بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وموثقة لأصول وممتلكات الأوقاف

طالب النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وموثقة لأصول وممتلكات الأوقاف، وأن يتم تحصيل العائد منها بشكل إلكترونى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

ودعا عامر، إلى أهمية تنمية مال الوقف من خلال شراء أصول جديدة واستثمارها بمشروعات تنموية لصالح الواقف، وتدويرها بإسم ملكية واقفيها والشراء بقيمتها أصول جديدة مع الالتزام بتنفيذ شرط الواقف.