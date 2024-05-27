"إحنا آسفين".. تعليق نجوم الفن على قصف مخيمات رفح الفلسطينية

أعرب عدد من نجوم الوسط الفني عن حزنهم الشديد، بعد أحداث ليلة أمس، في الهجوم الأخير من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات رفح الفلسطينية واحتراق مخيمات النازحين، والتي أسفرت عن استشهاد الكثير، من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

محمد سلام يتضامن مع الشعب الفلسطيني

أعلن الفنان محمد سلام عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، بعد أحداث رفح الفلسطينية، حيث شارك بصورة من المخيم عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "إن ربك لبالمرصاد".

عائشة بن أحمد تعلق على أحداث رفح الفلسطينية

علقت الفنانة عائشة بن أحمد، على أحداث رفح الفلسطينية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "نحن آسفين.. مجزرة رفح".

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة عائشة بن أحمد، على المنشور من خلال عدد من التعليقات التي تبين الدعم الكامل للشعب الفلسطيني؛ ومن أبرز التعليقات: "حسبي الله ونعم الوكيل في حكام العرب، يارب، ربي ينصرهم، هنتحاسب على كل ده".

نداء شرارة بعد أحداث رفح الفلسطينية: يارب انتقم لهم

دعمت المطربة نداء شرارة القضية الفلسطينية، بعد أحداث ليلة أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور المتعلقة بالليلة الدامية التي شهدتها مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت نداء شرارة: "حسبي الله ونعم الوكيل، بردا وسلاما يا رفح.. اللهم النصر والعزة لإخواننا في غزة، يارب انتقم لهم وأجرهم في مصابهم".

وتابعت شرارة: "يارب إن الظالمين تجبروا في الأرض.. لم يكفيهم ما فعلوا بل أحرقوا الخيام على رؤوس من فيها.. يا رب أنزل غضبك وسخطك عليهم فأنت المنتقم الجبار".

نبيل الحلفاوي يعلق على أحداث رفح الفلسطينية

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع “X”: "تتواصل جرائم الحرب الصهيونية بلا ضابط ولا رادع بحماية ودعم الإدارة الأمريكية وحلف الناتو.. تحت غطاء من تحذيرات مائعة عقيمة بخصوص المدنيين. وها هم يحرقون علنا في خيامهم ومناطقهم التي أعلن المجرمون أنها آمنة.".

وفي هذا السياق، يتصدى الفنانين والقوى الناعمة في مصر مع أحداث غزة التي حدثت منذ يوم 7 أكتوبر، التي عُرفت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام بـ "طوفان الأقصى"، بعد ذلك عاش الشعب الفلسطيني إبادة جماعية أسفرت عن استشهاد الآلاف من سكان غزة، حينها جاءت ردود الأفعال السريعة من نجوم الوسط الفني والقوى الناعمة مطالبين بجمع التبرعات وآخرين حرصوا على نشر تدوينات عبر حساباتهم الرسمية على "إكس و إنستجرام" يعبرون فيها عن غضبهم بسبب قتل الأبرياء.