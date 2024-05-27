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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أونروا: المعلومات الواردة حول شن هجمات على عائلات في رفح الفلسطينية "مروعة"

أحداث غزة
أحداث غزة
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 قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن التقارير التي وردت عن شن هجمات على عائلات تبحث عن مأوى في رفح جنوب قطاع غزة "مروعة".


وكتبت الأونروا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إن المعلومات الواردة من رفح حول وقوع المزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مروعة"، مضيفة "هناك تقارير عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، بينهم أطفال ونساء.. غزة جحيم على الأرض، والصور التي التقطت الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك".


وكان مسؤولون في خدمات الصحة والطوارئ المدنية الفلسطينية قد أعلنوا أمس /الأحد/ أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 35 فلسطينيا وأصابت عشرات آخرين في منطقة في رفح مخصصة للنازحين.


وجاء ذلك بعد أيام فقط من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لإسرائيل بالوقف الفوري لهجومها على رفح، التي لا يزال يلجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين.

الأونروا رفح