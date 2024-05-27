تعرف على مصير علي معلول مع الأهلي خلال الفترة المقبلة

ينتظر مسئولو الأهلي عودة علي معلول من الإجازة التي حصل عليها من أجل تحديد مستقبل اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي وخاصة بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها مؤخرًا وتبعده عن الملعب ما يقرب من 4 شهور.

كما رحب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل بيرسي تاو لاعب الفريق نهاية الموسم بسبب كثرة أزمات اللاعب وأيضا عدم الحاجة فنيا إلي خدماته.

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك قرارا سيصدر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن تغريم بيرسي تاو لاعب الفريق بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على استبداله أمس أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر موعد عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-0.