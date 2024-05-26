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الإثنين 27 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق معسكر منتخب مصر 28 مايو استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
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أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إنطلاق المعسكر يوم 28 مايو الجاري ، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل  في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم
أضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيدخل معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة ، على أن يتم التدريب بإستاد القاهرة الدولي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل  في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي 
مصطفي شوبير 
محمد عواد 
مهدي سليمان 
محمد عبد المنعم
رامي ربيعه 
ياسر إبراهيم 
احمد رمضان بيكهام 
محمد هاني 
أكرم توفيق 
محمد حمدي 
احمد فتوح 
مروان عطية 
حمدي فتحي 
احمد نبيل كوكا 
امام عاشور 
احمد سيد زيزو 
ناصر ماهر 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفي محمد 
محمد الشامي 
أحمد أمين أوفا 
محمد شريف

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