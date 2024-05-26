الثانوية العامة 2024.. وزير التعليم: مسموح للطالب إحضار مروحة باللجنة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الجهات المعنية مستعدة لامتحانات الثانوية العامة 2024، والتي تنطلق بالامتحانات غير المضافة 10 يونيو المقبل، ثم الامتحانات الأساسية بدءا من 22 من الشهر نفسه.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن هناك توجيهات لتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هي هدوء، ولفت إلى أنه جاري توفير “المراوح” بكافة اللجان، ومسموح أيضا للطالب إحضار مروحة “استاند”، بجواره لمواجهة الحر الشديد، ويتم التنسيق في ذلك مع مدير الإدارة التعليمية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الاثنين، الموافق 10 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع.

كما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة 2024 يصل إلى قرابة 800 ألف طالب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم سَحْب امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، وسيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.