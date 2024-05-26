ضبط شخص لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات بالشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على شخص بدائرة قسم أبو كبير بالشرقية قام بغسل 80 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية).

