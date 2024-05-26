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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بنى سويف ضمن أعلى 400 جامعة عالميا بتصنيف تايمز البريطانى

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، احتلال الجامعة المركز الرابع على مستوى  الجامعات المصريه،  كما احتلت المركز  400 -351 عالميا، وذلك طبقا لتصنيف Time Higher Education البريطاني لعام 2024 للجامعات الشابة التي يقل عمرها عن 50 عاما من تاريخ انشائها ، حيث تم ادراج 28 جامعة فى هذا التصنيف.
  وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية منها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية والأبحاث العلمية المنشورة  والدخل من البحث العلمي والسمعة لأكاديمية)؛ الاستشهادات النوعية )؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع )
وأشار الدكتوره سما الدق مدير مركز التصنيف الدولى والتنمية المستدامة ، إلى أن وجود  كليات جديدة و معاهد متخصصة في العلوم البينية و الحديثة داخل جامعة بني سويف  ساعد بشكل كبير  على انتاج بحوث جيدة ذات مستوي عالي تنشر في مجلات الربع الأول أفضل 10% من الدوريات العلمية المتخصصة  .
 

الأبحاث العلمية أعضاء هيئة التدريس الجامعات المصري الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جامعة بني سويف