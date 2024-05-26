إصابة سيدة صدمتها سيارة مسرعة فى الدقهلية خلال ِعبورها الطريق

أصيبت سيدة بكسور ونزيف بالمخ بعدما صدمتها سيارة نصف نقل أثناء عبورها طريق المنصورة الدائرى أمام مسجد الفرج بنطاق أول المنصورة محافظة الدقهلية، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتحفظت الشرطة علي السيارة المتسببة في الحادث.

اصابة سيدة صدمتها سيارة مسرعة فى الدقهلية خلال ِعبورها الطريق:

‏تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود ‏بلاغ من شرطة النجدة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام مسجد الفرج على طريق المنصورة الدائرى وجود سيدة مصابة.

انتقل علي الفور ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة وسيارة الإسعاف الي مكان الحادث وبالفحص تبين قيام سيارة نصف نقل بالاصطدام بسيدة اثناء عبورها الطريق وتبين انها تدعي "أنهار سامى السيد عبد العزيز، 39 سنة، كفر سرنجا مركز ميت غمر".

وتبين اصابتها بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وجري نقلها الي مستشفي الطوارىء الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتم التحفظ علي السيارة بمعرفة الشرطة . وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.