لقيت سيدة مصرعها وأصيب 13 آخرين جراء سقوط ميكروباص بمياه ترعة الساحل امام قرية السعدية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقل المصابين لمستشفى شربين العام لتلقي العلاج.

مصرع سيدة وإصابة 13 فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة فى الدقهلية

اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على طريق شربين دمياط، أمام قرية السعدية، ووجود مصابين.

أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة بالدقهلية:

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 13 شخص وهم:" فاطمه الطنطاوي السيد 50 عاما، مقيمة، كفر الترعه القديم شربين ومصابة بجرح بالرأس 20 سم ،جمال عبد المجيد عبد المجيد 60 عاما، ومقيم عزبه عسل شربين جرح بالرأس ١٠سم وكسر بالساق الأيمن ، السيد اسماعيل المنشاوى 40 عاما،، شربين ارتجاج ،سعديه رزق أحمد الشربيني 58 عاما،،كفر الترعه الجديد شربين اشتباه كسر بالعمود الفقري ، انغام محمد عبد الهادي، 45 عاما، مقيمة عزبة الهادي شربين، كدمه بالظهر، يزن السعيد خالد 5 سنوات، عزبة الهادي شربين سحجات وكدمات ، عزة يسري عثمان 27 عاما،ومقيم عزبة الهادي شربين مصابة بارتجاج ، كارم علي عبد الله 42 عاما، ومقيم عزبة يزبك شربين، مصاب بكدمات بالظهر ، ام محمد عبد الغفار المتولي 75 عاما، شربين اشتباه كسر بالساق اليسرى والساعد الأيمن ، محمدي محمد الشحات العراقي 17 عاما،ومصاب بجروح متفرقة بالوجه والرأس ، يوسف مسعد مسعد 29 عاما، جاري فحصه ، عبد الرحمن احمد عبد الحميد شعبان 21عاما، ويجرى عمل أشعة له علي المخ ، طارق الباز محمد الباز 43 عاما، ويجرى عمل أشعة مقطعية له علي المخ والصدر".

مصرع سيدة فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان اميره احمد ابو المجد 38عاما،، وجري نقلها الي ثلاجه مستشفي شربين العام تحت تصرف النيابه العامة وجرى نقل المصابين لمستشفى شربين لتلقي العلاج.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .