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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لعامل بمصر القديمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالتعدي بالضرب على على عامل وإصابته بعاهة مستديمة في مصر القديمة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي و تامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتعدي بضرب على عامل بسلاح أبيض بالوجة، بسبب خلافات سابقة بينهما، فنشب بينهما مشاجرة فتعدوا عليه بالضرب فأصيب بجرح قطعي بالوجة، على إثرها تم نقله إلى مستشفي لتلقي العلاج.

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