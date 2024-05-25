موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث ستُعلن خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

شارك في الامتحانات 115,139 طالبًا وطالبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث أُجريت الامتحانات في 627 لجنة داخل 18 إدارة تعليمية، واختتمت الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الحالي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن النتائج ستُعلن بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، وبعد اعتمادها من قِبَل المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عمليات التصحيح ستبدأ مباشرة بعد انتهاء الامتحانات لضمان سرعة إعلان النتائج.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

عليك القيام بفتح موقع وزارة التربية والتعليم الفني على الإنترنت.

ثم عليك القياح بإختيار قسم النتائج الإلكترونية من قائمة الخدمات المتاحة.

ستجد قائمة بالمحافظات المختلفة في مصر، حدد محافظة البحيرة.

ستظهر لك قائمة بالسنوات الدراسية، حدد الشهادة الإعدادية.

ستظهر لك صفحة الاستعلام عن النتيجة، حيث ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل رقم الجلوس وتاريخ الميلاد.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة وتأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد ذلك، انقر على زر "استعلام" أو "تأكيد" للحصول على نتيجتك.

ستظهر لك النتيجة على الشاشة، يمكنك طباعتها أو الاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقًا.

تأكد من كتابة المعلومات بشكل صحيح ودقيق لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة بالتزامن مع جميع محافظات الجمهورية، وسط حالة من الهدوء داخل اللجان المخصصة لأداء الطلاب للإمتحانات بإتمام شهادة التعليم الفني بنظام 3-5 سنوات.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على وصول أوراق الأسئلة والإجابة وانتظام فتح جميع اللجان في مواعيدها المقررة، مشيرا أن الأيام الماضية شهدت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات ومدارس التعليم الفني لاستقبال الامتحانات النظرية للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية عن العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي تنطلق على مستوى الجمهورية اعتبارا صباح اليوم السبت 25 مايو 2024 بجميع نوعيات التعليم الفني.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، في بيان له ، إنه تم استقبال رؤساء اللجان وتسليمهم كافة الأوراق الخاصة بهم، وكذا تم استقبال المراقبين والملاحظين وتسكينهم في الاستراحات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى، وعددها 43 استراحة بنطاق الإدارات التعلمية لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين القادمين من المحافظات الاخرى وتزويدها بكافة المقومات والأجهزة والأثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة يبلغ 62645 طالب وطالبة بكافة النوعيات الفنية منهم (43187 صناعي – 5130 زراعي – 14118 تجاري – 210 فندقي) سيقومون بأداء الامتحانات أمام 173 لجنة بنطاق 16 إدارة تعليمية، منهم (118 لجنة خاصة بالتعليم الصناعي- 14 لجنة تعليم زراعي- 40 لجنة تجاري- ولجنة واحدة فندقي) وكذا تجهيز الاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون جميعها مستعدة لاستقبال ابنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.