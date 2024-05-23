استجابة لطلبات الجالية المصرية.. وزارة الهجرة تقترح تسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وسول

تقدمت وزارة الهجرة بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني تضمن طلبات الجاليات المصرية في كوريا الجنوبية واليابان، بشأن تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وسول وربط هذا الخط بخط القاهرة - طوكيو، وزيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة وذلك استجابة لطلبات الجالية المصرية في كوريا الجنوبية واليابان خلال لقائهم بالسيدة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بخصوص تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وسول، وربط هذا الخط بخط القاهرة - طوكيو، وزيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الهجرة أنه تمت دراسة المقترح من قبل وزارة الطيران المدني، التي استجابت لطلبات المصريين بالخارج. ومن المخطط تشغيل خط (القاهرة - سول - القاهرة) ضمن خطة مصر للطيران بثلاث رحلات أسبوعية، على أن يبدأ التشغيل في عام 2025/2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة نمو الأسطول لشركة مصر للطيران.

وبالنسبة لطلب المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسيير خط طيران (القاهرة - لوس أنجلوس)، فقد أفادت وزارة الطيران أنه سيتم العمل به اعتبارًا من عام 2025 فور وصول الطرازات الجديدة.

وأعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن خالص شكرها للفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، على استجابته السريعة لطلبات المصريين بالخارج المتعلقة بتوفير خطوط طيران في عدد من البلدان، مما يعكس حجم التنسيق والتعاون بين الوزارات ومؤسسات الدولة لخدمة مواطنينا بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي أن جميع مقترحات المصريين بالخارج تحظى باهتمام كبير، وأن الوزارة تمثل داعمًا رئيسيًا للمصريين بالخارج، وتسعى للتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه، لأن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية.



