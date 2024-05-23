غدا.. حفل توقيع ومناقشة كتاب "ما قبل الزهايمر" بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة مساء غد الجمعة حفل توقيع ومناقشة كتاب"ماقبل الزهايمر" للمؤلف ابراهيم سلامة الذي يتناول أسباب حدوث مرض الزهايمر اعراضه وكيفية تطوره.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة أن الجمعية تسعى إلى المحافظة على صحة أفراد المجتمع، ورفع الوعي بالعادات والسلوكيات الصحية، من خلال إطلاق حملات وتقديم برامج تثقيفية وتوعوية مدروسة تستهدف كافة الفئات وعلى مدار العام، انطلاقا من رؤية الجمعية ورسالتها في بناء مجتمع صحي معافى .

مرض الزهايمر هو خلل دماغي سُمي باسم الطبيب الألماني "ألوسي ألزهايمر"؛ الذي كان أول من وصف المرض عام 1906، واستطاع بعده العلماء في القرن الماضي أن يتوصلوا إلى كثير من الحقائق المهمة حول مرض الزهايمر.

يعتبر الزهايمر مرض دماغي متطور يدمر خلايا المخ؛ مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك، ويؤثر بشدة في عمل وحياة الشخص المصاب ونمط حياته الاجتماعي، فيتدهور وضع المريض المصاب بمرور الوقت، و غالبًا يؤدي إلى الوفاة.

ويصنف مرض الزهايمر اليوم بكونه السبب الرئيسي السادس للوفاة عالميًّا، لا يوجد علاج نهائي لمرض الزهايمر حاليًّا، ولكن يتم علاج الأعراض ودعم المرضى المصابين لجعل حياتهم أفضل ومساعدتهم في التعايش مع المرض