القناه لتوزيع الكهرباء: إنشاء برنامج جديد للضبطية القضائية مؤمن بأعلى وسائل الأمان

استقبل المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء اللجنة العليا للضبطية القضائية، برئاسة المستشار هشام محمود المتولي.

واستعرض رئيس شركة القناة في حديثة الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحوكمة، ومنها إنشاء برنامج جديد للضبطية القضائية مؤمن بأعلى وسائل الأمان وعدم التدخل البشري به.

وطالب بسرعة الانتهاء من برامج ربط كافة قطاعات الشركة بالحاسبات سواء المقايسات أو التحصيل أو المخازن مع تأمين هذه البرامج بكافة سبل الأمن ولتقليل التدخل البشري ومنع أي اختراقات كذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة للارتقاء بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية لتكون على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية وكذلك تسليحهم بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك بإدخال برامج على مستوى عالٍ من التكنولوجيا الحديثة بمركز تدريب الكوادر الفنية بالشركة كما ناقش سيادته والحضور الصعوبات والمعوقات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية ووضع الحلول الفورية لها من أجل الحفاظ على أموال الشركة .

يأتى ذلك في اطار التطوير الكبير الذي تشهده شركة القناة لتوزيع الكهرباء في كافة المجالات والبنية الأساسية والتكنولوجيا الحديثة لتواكب الشركة كل ما هو جديد في العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد سليم مفتش مباحث وزارة الكهرباء والمهندس أشرف عطا نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمحاسب محمد سالم رئيس قطاع التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمحاسب أحمد عبد الرحمن مدير عام التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمحاسب محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عضو اللجنة العليا للضبطية القضائية والمحاسب عماد حنفي عضو اللجنة العليا للضبطية القضائية وبحضور المحاسب عزت إبراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية ورؤساء قطاعات سيناء والبحر الأحمر والتحكم والاتصالات والشؤون الفنية والمشروعات ورئيس القطاع القانوني ورئيس القطاع التجاري المركزي ومستشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء المشرف على الحاسبات والمعلومات ومدير عام الضبطية القضائية ومديرو عموم البحوث والمتابعة المالية والتجارية وقيادات الشركة وممثلي شركة النظم.