تراجع الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 مايو 2024

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الخميس 23 مايو 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث لشاشات عرض العملات، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي فى البنك المركزي المصرى، بداية اليوم حوالي 12.48 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 12.48 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

بينما بلغ متوسط سع الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 12.46 جنيه للشراء، 12.50 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري نحو 12.44 جنيه للشراء، ونحو 12.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، نحو 12.45 جنيه للشراء، ونحو 12.51 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، إلى نحو 12.47 جنيه للشراء، ونحو 12.51 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، إلى نحو 12.48 جنيه للشراء، ونحو 12.51 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، خلال تعاملات اليوم نحو 12.45 جنيه للشراء، ونحو 12.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه، نحو 12.46 جنيه للشراء، ونحو 12.49 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، إلى 12.44 جنيه للشراء، ونحو 12.47 جنيه للبيع.

أما عن سعر صرف الريال السعودي، أمام الجنيه المصري في السوق السوداء، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم، ما بين 12.22 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.