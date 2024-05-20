فتح باب الحجز للوحدات المصيفية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

عقد مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد، مساء الأحد 19 من مايو؛ اجتماعاً، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس الإدارة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأنشطة النادي، والتي يتم تقديمها لرواده.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن الاجتماع تضمن استعراض عدد من الرؤى، والمقترحات؛ لمواصلة التوسع فى الخدمات التي يتم تقديمها لأعضائه، والأنشطة الاجتماعية، والثقافية، موجهاً العمل بجد، وفاعلية؛ للانتهاء من أعمال التطوير، والتجديد الجارية، والتي تشمل تطوير حديقة الأطفال،والمكتبة، والإضاءات التجميلية، والممرات الخشبية، وتطوير البوابة، ومحيط النادي، على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة؛حتى يؤدي دوره على الوجه الأمثل لخدمة رواده، وتوفير كافة الخدمات لهم، و ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي عن؛ فتح باب حجز الوحدات السكنية المصيفية بالساحل الشمالي لأعضاء هيئة التدريس؛ ابتداءً من 23 من مايو، وعلى الراغبين في الحجز التوجه إلى مقر النادي.

ضم الاجتماع؛ أعضاء مجلس إدارة النادي، وهم: الدكتور أحمد عبد المولى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور عمرو سيد حسن أحمد (أمين الصندوق)، والدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، والدكتور عبدالحميد أبوسحلي، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، والدكتور ة شروق جمال محمد علي ، والدكتورة آمال حسن حسين، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالي لرئيس الجامعة، والأستاذ عبدالهادي حسن مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة، والأستاذ محمد جابر المدير الإداري للنادي.

