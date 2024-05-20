جامعة الفيوم: ورشة عمل عن مبادئ الإسعافات الأولية بكلية الطب.. صور

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة عمل بعنوان "مبادئ الإسعافات الأولية" والتي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة بالتعاون مع وحدة تطوير التعليم الطبي وتنمية المهارات بكلية الطب، بحضور الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر خلال ورشة العمل الدكتور عصام علي حسن مدير إدارة التدريب بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، وذلك اليوم الإثنين، بكلية الطب.

أكد الدكتور عاصم العيسوي أن ورشة العمل تهدف إلى رفع كفاءة مديري وحدات إدارة الأزمات بمختلف كليات الجامعة، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي بينهم وتعميم تلك النوع من ورشات العمل بكافة القطاعات بالكليات المختلفة.

وخلال ورشة العمل قام الدكتور عصام علي حسن بشرح مبادئ الإسعافات الأولية والتعامل الطبي السليم في حالات الإغماء والكسور والحروق والجروح بجميع أنواعها، وحالات الإنعاش القلبي والرئوي، وحالات الصدمة، كما قام بشرح عملي على الماكيتات والعرائس الطبية لمديري وحدات إدارة الأزمات بالجامعة.

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