علاج وفحص 553 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بمركز فرشوط بقنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الدهسة نجع مدان مركز فرشوط، يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد التام والجيد لكل المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وأكد عبد الباقي، أن القافلة نجحت فى علاج عدد 250 حيوانا ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وعدد 10 حالات تناسلية، بالإضافة إلى علاج عدد 85 حالات باطنة وتم عمل عمليات جراحية لعدد 8 حالات، وعلاج جماعي لعدد 200 حيوان.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بأنه إلى جانب القافلة تم عقد ندوات إرشادية عن أهمية التأمين على الماشية وأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية أهمية التلقيح الصناعي، بالإضافة إلى التأكد أهمية التعرف على الأمراض المشتركة وصحة وجودة اللحوم و شروط الأضحية وضرورة الذبح داخل المجازر، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.