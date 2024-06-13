ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على كل المنشآت الغذائية وخاصة ثلاجات حفظ اللحوم المجمدة ومصانع اللحوم المصنعة ومنتجاتها ومطاعم المشويات ومحلات الجزارة وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من مدى إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملات على الأسواق في البحيرة

ونفذت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، وبالتنسيق مع الطب الوقائي برئاسة الدكتورة هالة عبد الرازق و الطب البيطري من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة محمد خميس بركات، عدة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية أسفرت عن ضبط 34 ذبيحة ضاني وماعز مقسمة إلى 22 ماعز بإجمالي وزن 110 كجم و12 ضاني بإجمالي وزن 71 كجم بإجمالي وزن ماعز وضاني 181 كجم بدون اختام لأى مجزر حكومى بداخل سيارة بداخل أحد ثلاجات حفظ اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكما تمكنت الحملات من ضبط 81 علبة سجق منتهي الصلاحية بإجمالي وزن 28،350 كجم و13 طبق سجق شرقي منتهي الصلاحية بإجمالي وزن 5،200 كجم و13 طبق كبده بإجمالى وزن 5،200 كجم منتهي الصلاحية و2 طبق لحمة مكعبات وزن الطبق 750 جم بإجمالي وزن 1،500 كجم بإجمالي وزن المضبوطات ما بين لحوم ضأن وماعز وسجق وكبده ولحمه مكعبات 221،250 كجم

وكما تم المرور على 242 منشأة غذائية و سحب 113 عينة من منتجات اللحوم وإرسالها للمعمل المشترك لتحليلها، وتم إعدام 94 كجم لحوم مفرومة وسجق وكبده وبرجر لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولوجود تغير في الخواص الطبيعية .

كما تم تحرير 172 محضرًا مابين عرض لحوم مكشوفة وعدم حمل شهادات صحية وعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية بأماكن تداول الأغذية، بالإضافة للتوصية بالغلق الإدارى لعدم وجود ترخيص لعدد 7 منشآت وتم مخاطبة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن ولحين توفيق أوضاعهم.