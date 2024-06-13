تموين المنيا يضبط 171 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق

تمكنت مديرية التموين بالمنيا اليوم الخميس من ضبط 171 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 171 مخالفة تموينية منها 130 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان-عدم وجود شهادة صحية)، و 38 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - عدم صلاحية - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - ذبح خارج المجازر)، بالإضافة إلى تحرير 3 مخالفات في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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