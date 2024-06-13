إصابة 4 في معركة بـ"الشوم" في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة على إثر مشاجرة نشبت بينهم، بقرية الزهايرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لخلافات على الجيرة بالأرض الزراعية، وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وخطورة حالة أحدهم.

إصابة 4 في معركة بالشوم على الجيرة بالأرض الزراعية بالدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول 4 أشخاص مصابين بجروح وكسور واسترواح هوائي بالرئة وجروح قطعية، ويقيمون قرية الزهايرة على إثر مشاجرة فيما بينهم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث بالفحص تبين أن مشاجرة وقعت بين كل من طرف أول:":فوزي.م.ع، 55 عاما، فلاح ومصاب بجروح متفرقة بفروة الرأس وشرخ بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي، وشقيقه إبراهيم ،52 عاما، فلاح ومصابا بكدمات فى الصدر وكسور بالضلوع واشتباه استرواح هوائي بالرئة وجرح قطعي بفروة الرأس ولا يمكن استجوابه، ومحمد.م.ع"، 49 عاما، حاصل على دبلوم صناعة ومصابا بجرح قطعي بالكوع الأيمن وسحجات بالظهر"، وطرف ثان: "أحمد.م.ا.ا، 57 عاما، عام بإدارة أوقاف السنبلاوين مصابا بكدمات فى الظهر نتيجة تعدي كلا منهم على الآخر".

وبسؤال المصابين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بالأيدي وعصا خشبية بحوزتهم وإحداث ما بهم من إصابات على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلافات على الجيرة بالأرض الزراعية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.