إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 22 شخصا، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصيصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا، بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال مزارع، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحديداً ما بين مركزي ملوي وأبوقرقاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 22 شخصا مبدئياً، في الحادث بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.