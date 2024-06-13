"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطيني إثر استهدافه من طيران الاحتلال غرب غزة

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" خان يونس، إن الطيران الإسرائيلي أغار على دراجة هوائية، كان يستقلها أحد المواطنين بالقرب من منطقة الميناء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة اثنين آخرين بجراح، نقل على إثرها إلى المشفى، إضافة استمرار التوغل البري في المنطقة الجنوبية الشرقية من المحافظة، وتحديدًا جنوب حي الزيتون، حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من قذائفها صوب منازل المواطنين وأراض زراعية في تلك المنطقة.

وأضاف أبو كويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة رفح الفلسطينية التي تعيش على وقع العملية البرية منذ أكثر من شهر، فهي تشهد هدوءًا حذرًا في المناطق الغربية بعد ليلة عصيبة عاشها النازحون في المناطق الشمالية الغربية من المدينة، وبعد تقدم الآليات الإسرائيلية صوب ما يعرف بدوار العلم في المنطقة الغربية من المدينة، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات المحيطة بهذه المنطقة، إضافة إلى أن الآليات المتمركزة في منطقة العزبة غرب المدينة هي الأخرى أطلقت عددًا من قذائفها صوب أهداف متفرقة في المنطقة.

وأكد، أنه لا بد من الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الذي قال إن سلاح الجو أغار على 45 هدفًا في غضون 24 ساعة في قطاع غزة، لا بد من التذكير بأن عددًا كبيرًا من هذه الأهداف هي منازل مدنية جرى قصفها في غضون الساعة الأخيرة، من بينها منزل عائلة اللوح في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وهي غارة راح ضحيتها ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عشرة آخرون نقلوا إلى مشفى العودة ومن ثم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأشار، إلى أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة على طول السياج الشائك شرق مدينة غزة وشرق المحافظة الوسطى، وهنا في خان يونس أطلقت نيرانها أسلحاتها الرشاشة وبشكل متقطع صوبة المناطق المتاخمة للسياج الشائك خاصة في منطقة خان يونس شرقًا.