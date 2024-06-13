وزير الدفاع الألماني: لا يمكننا تقديم بطاريات باتريوت إضافية لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه لا يمكننا تقديم بطاريات باتريوت إضافية لأوكرانيا، وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، سنعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة تؤمن لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتابع أوستن: "نعمل من أجل تحسين وتعزيز القدرات الأوكرانية على المدى الطويل".

كما أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمي زيلينسكي، أن أوكرانيا ستوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان خلال قمة مجموعة السبع.