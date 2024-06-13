انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بنطاق محافظة الدقهلية، بهدف زراعة الأشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء، تنفيذا للخطة الشاملة للتشجير بنطاق المحافظة، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى، من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار.

محافظة الدقهلية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة:

وأعلنت المحافظة فى بيان لها اليوم، قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء علي مستوى المحافظة، بزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطى، وأفنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأضاف البيان أن أعمال زراعة الاشجار بنطاق المحافظة مستمرة بمتابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأشار بيان محافظة الدقهلية إلى أن المحافظ كلف الدكتور عماد النجار، مدير عام البيئة، للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أعمال التشجير في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأكد "المحافظ" ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها، حرصا علي تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

اطلاق المرحلة الثانية منزراعة 100 مليوم شجرة فى الدقهلية

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