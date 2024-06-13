"أوقاف القدس": 208 مستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 208 مستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية، تخللها مُداهمات لمنازل المواطنين واعتداءات متواصلة.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات في حي الجابريات.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان واعتقاله مباشرة.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 251 يومًا على التوالي حربه التدميرية والهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع الجرائم وأفظع المجازر، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.