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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يواجه برايتون بتشكيل يقوده فيرنانديز لإنهاء الموسم بانتصار

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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يخوض مانشستر يونايتد، مساء اليوم، الأحد، مباراة هامة ضد برايتون على ملعب "فالمر" في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويسعى مانشستر يونايتد لإنهاء الموسم بانتصار يحفظ له مكانًا في المراكز الستة الأولى المؤهلة للبطولات الأوروبية، بينما يطمح برايتون في تحقيق فوز معنوي.

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، عن تشكيل فريقه الأساسي لمباراة اليوم، حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون فان بيساكا - كاسيميرو - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو - سفيان أمرابط - أماد ديالو - أليخاندرو جارناتشو.

خط الهجوم: سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

ويبرز في التشكيل وجود الثنائي الهجومي برونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي، إلى جانب النجم البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الثامن برصدي 57 نقطة فيما يأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.
 

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