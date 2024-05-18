حملات أمنية مكبرة تسفر عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 79 قضية حيازة أسلحة نارية.. عبارة عن (18 بندقية آلية - 36 بندقية خرطوش – 59 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (79 متهم "لـ 65 منهم معلومات جنائية").

ضبط 15 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,460 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "الشابو ، الهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (16 متهمين "لـ 14 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ 541 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 6 قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (16,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6,300 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الشابو ، الهيروين").. بحوزة (7 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").

ضبط 8 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (7 فرد محلى – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

تنفيذ 1619 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 9 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (15,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11كيلو جرام لمخدر البانجو - 15 كيلو جرام هيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو").. وكذا عدد (10) قطع سلاح نارى عبارة عن (طبنجة - 9 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (10 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 2 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (متهمان).

ضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء ..ضُبط خلالهم (3 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة (3متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام..